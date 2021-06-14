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يورو 2020: مشادات ومشاحنات داخل معسكري ألمانيا وفرنسا قبل مواجهة الغد

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يورو 2020: مشادات ومشاحنات داخل معسكري ألمانيا وفرنسا قبل مواجهة الغد يورو 2020: مشادات ومشاحنات داخل معسكري ألمانيا وفرنسا قبل مواجهة الغد

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كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية عن مشادة داخل معسكر الألماني، قبل المباراة المرتقبة أمام فرنسا، المقرر لها غدًا الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا، في إطار لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة يورو 2020.

وأفادت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، بوقوع مشادة بسيطة نشبت خلال تدريبات المنتخب الألماني بين ليروي ساني وإلكاي جوندوجان، قبل الظهور الأول للماكينات بكأس الأمم الأوروبية.

وأضافت أن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، ومانويل نوير قائد وحارس المرمى، تدخلا سريعا قبل أن تنشب بينهما مشادة أكبر، من أجل احتواء الأزمة وإنهاء الخلاف.

يذكر أن الثنائي جوندوجان وساني، سبق لهما التزامل سويًا خلال فترة لعبهما بقميص مانشستر سيتي، قبل أن يرحل ليروي ساني عن الفريق السماوي لينضم إلى بايرن ميونخ، ويبقى جوندوجان في مانشستر.

ولفتت الصحيفة إلى حدوث مشادة بين كيليان مبابي وأوليفيه جيرو ثنائي المنتخب الفرنسي، في الأيام القليلة الماضية.

المصرى اليوم

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