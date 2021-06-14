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محافظ بني سويف يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة النهضة و«الصحة»

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محافظ بني سويف يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة النهضة و«الصحة» محافظ بني سويف يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة النهضة و«الصحة»

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شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الإثنين، مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الصحة وجامعة النهضة،في مجال تسهيل وتطوير عملية التبادل بين الطرفين في مجالات تنفيذ رفع الكفاءات والمهارات لأعضاء المهن الطبية،حيث وقع على البروتوكول كل من:الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد حسام الدين الملاحي رئيس جامعة النهضة.

وأوضح المحافظ أن البروتوكول المبرم يهدف إلى تسهيل وتطوير عملية التبادل بين الطرفين في مجالات تنفيذ رفع الكفاءات والمهارات لأعضاء المهن الطبية من الأطباءالبشريين وأطباء الأسنان والصيادلة،العلاج الطبيعى،والتمريض ،الكيميائيين والفيزيائيين،والفنيين الصحيين والإداريين، بالإضافة إلى الموظفين من غير أعضاء المهن الطبية العاملين بالقطاع الصحى وتأهيلهم علمياً وعملياً لمنحهم قدرات وإمكانات لغوية وتكنولوجية.

وتضمنت بنود البروتوكول مجموعة من البنود منها التزام الطرفين بتوفير مدربين بما يتناسب مع كل برنامج تدريبي لضمان افضل مستوى تدريبى للمتدربين ،وكذا التزامهما بتوفير المادة العلمية المعتمدة والمناسبة لتلك البرامج التدريبية،مع تشكيل لجنة مشتركة لتقييم ماتم الاتفاق عليه بصفه دورية ووضع التوصيات والاقتراحات،على أن تقوم المديرية بتوفير القاعات التدريبية للمتدربين لتنفيذ البرامج أو الدبلومات المهنية مع الإشراف الإدارى على التنفيذ.

المصرى اليوم

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