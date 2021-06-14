فى ندوة عن ختان الاناث : الختان منتشر فى الاحياء الشعبية

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نظم فرع ثقافة القاهرة ندوة توعوية عن «ختان الإناث» بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، ألقتها عضوات المجلس من فرع القاهرة، تناولت الندوة مشكلة ختان الإناث مع شرح مبسط للآثار الصحية والنفسية.

فالختان واقع اليم وصعب يتمثل فى تفشى الجهل والمفاهيم المغلوطة، وينتشر فى الأحياء الشعبية بصورة كبيرة، وينتج عنه العديد من المشكلات الزوجية للفتيات بعد الزواج، مع تعدد حالات الوفيات بعد عمليات الختان نتيجة النزيف او العدوى بامراض فيروسية صعبة مثل التهاب الكبدى الوبائى B و C، كما تم إيضاح وجهة نظر العلم والطب فى موضوع الختان، وكيف أنه مرفوض تماما، مع توضيح وجهة نظر الدين الإسلامي والمسيحى لكل ما يضر بصحة الفتاة والأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى تعريف الحاضرين بالشق القانونى عن طريق شرح مبسط لبنود التعديل القانونى الجديد وعقوباته المقررة، تمت الندوة بحضور د. جيهان رجب مقرر للمجلس بفرع القاهرة، ولفيف من أعضاء المجلس.

كما إنطلق البرنامج التوعوى لمشروع «حضانتى بيتى» بالقصر لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى، ومبادرة حلمنا لتنمية الطفولة المبكرة بالجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، بحضور مدير عام فرع ثقافة القاهرة ود. عبلة الألفى عضو مجلس النواب ولجنة الشئون الصحية، يأتى ذلك في إطار إهتمام هيئة قصور الثقافة بصحة الأسرة المصرية، وذلك ضمن مشروع الدولة المصرية 2021 -2022، حيث يخاطب هذا البرنامج أهالي الأطفال بالحضانات، والتي تم تدريب الميسرات والمعلمات العاملات بها علي مدي الأسبوعين الماضيين علي آليات تطوير ودعم الطفولة المبكرة والألف يوم الذهبية الأولي.

تضمن البرنامج ندوة عن «الألف يوم الذهبية الأولى لتنمية الأسرة المصرية» للدكتورة عبلة الألفى وتحدثت عن حق كل طفل علي حدة في الألف يوم الذهبية الأولي الخاصة به، وضرورة تأجيل الحمل بعد تمام الألف يوم الذهبية لمدة سنة أخري تستعيد فيها الأم راحتها النفسية ورصيدها من التغذية السليمة، بما فيها المغذيات الدقيقة والأساسية لمنع التقزم وسوء الأداء المدرسي في الأطفال، وكذلك الحصول علي حمض الفوليك الضروري جدا لمنع الإعاقة عند الأطفال، إضافة الي أن الطفل الأول يصل إلى 3 سنوات فيصبح مستقلا، والجدير بالذكر ان الألف يوم الذهبية تشمل فترة الحمل لمدة 9 شهور (270 يوم) وفترة السنتين الأولي من العمر ( 730 يوم) وفيها يتكون 85% من عقل وذكاء الإنسان، وكذلك قدراته الجسمية والصحية، ثم تم تقديم فاصل فنى عن حقوق الطفل الأساسية العشرة، إلى جانب محاضرة عن التغذية السليمة للرضع والرضاعة الطبيعية للدكتورة هويدا ابو العلا أن ارتفاع معدلات الرضاعة الطبيعية لها عظيم الأثر الايجابي لرفع معدلات الأداء الذهني.