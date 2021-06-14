أخبار عاجلة

علاء عابد: ثقة مؤسسات التمويل في الإقتصاد سبب النمو الذي تحقق في عهد الرئيس السيسي -
مجانا .. استخراج 327 بطاقة رقم قومي للسيدات في شبين القناطر -
أحمد عز عن «30 يونيو»: مصر شكلها أتغير تمامًا بعدها -
إطلاق الموقع الإلكتروني لـ" مبادرة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن" -
في نشاط نظمته الخارجية الأمريكية بالتعاون مع "Google" الأعلى للمرأة: مبادرة التوازن بين الجنسين في علوم المستقبل إسهام وطني.. -
فرناندينيو يمدد عقده مع مانشستر سيتي -
فورد برونكو ترفع سقف التحدي مع جيب رانجلر.. شاهد أداءها على التضاريس الوعرة -
انطلاق مراكز الدعم التعليمي الصيفي بسراة عبيدة.. عن بُعد -
نهاية وشيكة لطراز i3 من بي إم دبليو في الولايات المتحدة -
"بلينكن": القوات الأجنبية سترحل عن ليبيا قريباً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سفير باكستان لدى المملكة يشيد بالنهضة التنموية في تبوك

Print
سفير باكستان لدى المملكة يشيد بالنهضة التنموية في تبوك سفير باكستان لدى المملكة يشيد بالنهضة التنموية في تبوك
خلال استقبال "فهد بن سلطان" له بمكتبه في المنطقة

سفير باكستان لدى المملكة يشيد بالنهضة التنموية في تبوك

‬استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة، بلال أكبر، والوفد المرافق له، والذي يزور المنطقة حالياً.

في بداية الاستقبال، رحّب أمير المنطقة، بالسفير الباكستاني، متمنيًا له طيب الإقامة في تبوك، منوهًا بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، عبر السفير الباكستاني لدى المملكة، عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

كما أشاد بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.

وفي نهاية الاستقبال، تسلّم أمير منطقة تبوك، هدية تذكارية من سفير باكستان لدى المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انطلاق مراكز الدعم التعليمي الصيفي بسراة عبيدة.. عن بُعد

انطلاق مراكز الدعم التعليمي الصيفي بسراة عبيدة.. عن بُعد

نهاية وشيكة لطراز i3 من بي إم دبليو في الولايات المتحدة

نهاية وشيكة لطراز i3 من بي إم دبليو في الولايات المتحدة

"بلينكن": القوات الأجنبية سترحل عن ليبيا قريباً

"بلينكن": القوات الأجنبية سترحل عن ليبيا قريباً

دبي.. إبعاد أحد مشاهير "انستغرام" بعدما تفاخر بتدخين الحشيش

دبي.. إبعاد أحد مشاهير "انستغرام" بعدما تفاخر بتدخين الحشيش