★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، إن الممللكة تسعى لجعل مصر الشريك التجاري الأول لها خلال 5 سنوات.

وكشف «القصبي» على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي، والذي عُقد، الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، عن أنه تباحث مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، وعدد من المسؤولين الحكوميين – قبل الاجتماع- حول عدد من المعوقات والتحديات التي تواجه نمو الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكدًا على أنه يجري العمل من الجانبين على إزالتها.

وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي أن الهدف من الاجتماع الخروج بآليات واضحة للارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين.

كان «القصبي»، قد وصل مساء أمس الأحد، على رأس وفد سعودي رفيع المستوى، ضم عدد من المسؤولين الحكوميين في المملكة المعنيين بشؤون التجارة والاستثمار، وعدد من رجال الأعمال السعوديين، وممثلين لعدد من الشركات، للمشاركة في اجتماعات موسعة مع مسؤولين حكوميين في مصر والمشاركة في اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، والذي عاود جلساته الموسعة، عقب انفتاح ما بعد الإغلاقات التي تسببت فيها الجائحة.