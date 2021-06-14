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وزير سعودي يستشهد بعبارة «المؤسس»: لا غنى للعرب عن ولا غنى لمصر عن العرب

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وزير سعودي يستشهد بعبارة «المؤسس»: لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب وزير سعودي يستشهد بعبارة «المؤسس»: لا غنى للعرب عن ولا غنى لمصر عن العرب

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وصف ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، العلاقة بين المملكة ومصر بـ«التاريخية المميزة والوطيدة»، مشيرًا إلى أن الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة، حرص على ترسيخ أساس وصلب العلاقة المصرية .

وأضاف «القصبي» خلال الاجتماع الذي عُقد في القاهرة، الإثنين، أن الزيارة الخارجية والوحيدة للملك عبدالعزيز كانت لمصر عام 1946، وهي الزيارة الخارجية الوحيدة التي قام بها طيلة فترة توليه الحكم، مما يؤكد الأهمية الكبرى التي كان يوليها الملك المؤسس للعلاقة الوطيدة والمميزة بين الشعبين، مستشهداً بكلمة الملك عبدالعزيز: «لا غنى للعرب عن ولا غنى لمصر عن العرب».

أوضح وزير التجارة والاستثمار السعودي أن التحديات التي تواجه الدول اليوم ليست إقليمية فقط، وإنما يمر بها العالم أجمع على مستوى الأصعدة، ومنها التداعيات الاقتصادية التي تسببت فيها الجائحة، مشيرًا إلى أن تلك التحديات تتطلب مضاعفة الجهود لمواصلة الانفتاح وتهيئة البيئة الاستثمارية والتجارية الموائمة؛ للاستفادة من متطلبات التعافي والتوسع الذي تشهده الأسواق العالمية.

وقال «القصبي» أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7.6 مليار دولار عام 2020، وشهد انخفاضاً 15% مقارنة بـ2019 بسبب تداعيات الجائحة، مما يؤكد على ضرورة الاستفادة بجهود القطاع الخاص والذي يُعتبر شريكًا أساسياً في التنمية، في مسار تحقيق نتائج تعكس الأثر المأمول لمستوى التبادل التجاري والاستثماري بين الشقيقين.

المصرى اليوم

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