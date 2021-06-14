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أحمد شكري يكشف سبب فشل احترافه في الدوري الألماني

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أحمد شكري يكشف سبب فشل احترافه في الدوري الألماني أحمد شكري يكشف سبب فشل احترافه في الدوري الألماني

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أكد احمد شكري لاعب المقاولون العرب، انه كان لديه عرض من نادي هوفنهايم الالماني والاهلي كان رافض من البداية ولكني ضغطت والاهلي وافق.

وقال شكري في تصريحات تليفزيونية :تدخل الوكلاء افسد انتقاله للدوري الألماني بأمور مادية.

وتابع ان في اول مباراة للقمة اشركني حسام البدري أساسي في المباراة وسط كوكبة من النجوم وحصلت على لقب افضل لاعب في المباراة .

واضاف ان أي لاعب في الاهلي هيحصل على بطولات بكل سهولة.

واتم ان ايهاب جلال مدير فني مميز ومدرب مختلف دائم التفكير خلال المبارايات ولديه حلول كثيرة.

المصرى اليوم

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