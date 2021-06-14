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سموحة يحشد نجومه لمواجهة بيراميدز

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سموحة يحشد نجومه لمواجهة بيراميدز سموحة يحشد نجومه لمواجهة بيراميدز

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أعلن أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن قائمة فريقه، التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها غدًا الثلاثاء، على الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: الهاني سليمان، عمر صلاح

حط الدفاع: محمد عبدالمنعم، محمود عزت، خالد عبدالفتاح، أحمد رفاعى.

خط الوسط: أحمد حمص، محمود حليمو، على غزال، محمد كناريا، أحمد عبدالقادر، محمد محسن ليله، محمد رزق، إسلام جمال، محمد نادى، عبدالكبير الوادى، رفيق كابو، مصطفى فتحى

خط الهجوم: عرفة السيد، ديريك تسيبامبى.

المصرى اليوم

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