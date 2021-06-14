كارتيرون ينفي إعتراضه على تقديم موعد مباراتي المقاصة في الدوري والكأس

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة حول اعتراضه على تقديم مواعيد مباراتي الفريق أمام المقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري وفي دور الثمانية لكأس مصر.

وأوضح المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك أنه لم يعترض على تقديم موعد أي مباراة ولا توجد أي مشكلة فيما يتعلق بقرار اتحاد الكرة، وأكد أن ما تردد في الآونة الأخيرة حول اعتراض الزمالك على المواعيد الجديد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكان اتحاد الكرة المصري قرر تعديل موعد مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز لتقام يوم الإثنين 28 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.

وقرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.