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تاريخ مواجهات الأهلي والترجي في البطولة الأفريقية.. تفوق كاسح لـ «الشياطين الحمر»

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تاريخ مواجهات الأهلي والترجي في البطولة الأفريقية.. تفوق كاسح لـ «الشياطين الحمر» تاريخ مواجهات الأهلي والترجي في البطولة الأفريقية.. تفوق كاسح لـ «الشياطين الحمر»

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تشهد البطولة الأفريقية في الدور نصف النهائي مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي حامل اللقب والترجي التونسى موعدًا جديدًا، في ذهاب بطولة دوري أبطال أفريقيا في تونس السبت المقبل، وكان الأهلى قد تجاوز في دور الثمانية عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وتاهل الترجي على حساب شباب بلوزداد الجزائرى بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح .

وسبق للأهلى والترجي أن التقي 10فى 20 مباراة في بطولات أفريقيا، التفوق في المواجهات المباشرة جاء في صالح الأهلي الذي فاز في 8 مباريات وخسر أمام الترجي 4 مرات، وتعادل في 8 مباريات وسجل الأهلي 24 هدفًا، في المقابل سجل الترجي 19 هدفًا.

المصرى اليوم

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