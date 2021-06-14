أخبار عاجلة

علاء عابد: ثقة مؤسسات التمويل في الإقتصاد سبب النمو الذي تحقق في عهد الرئيس السيسي -
مجانا .. استخراج 327 بطاقة رقم قومي للسيدات في شبين القناطر -
أحمد عز عن «30 يونيو»: مصر شكلها أتغير تمامًا بعدها -
إطلاق الموقع الإلكتروني لـ" مبادرة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن" -
في نشاط نظمته الخارجية الأمريكية بالتعاون مع "Google" الأعلى للمرأة: مبادرة التوازن بين الجنسين في علوم المستقبل إسهام وطني.. -
فرناندينيو يمدد عقده مع مانشستر سيتي -
فورد برونكو ترفع سقف التحدي مع جيب رانجلر.. شاهد أداءها على التضاريس الوعرة -
انطلاق مراكز الدعم التعليمي الصيفي بسراة عبيدة.. عن بُعد -
نهاية وشيكة لطراز i3 من بي إم دبليو في الولايات المتحدة -
"بلينكن": القوات الأجنبية سترحل عن ليبيا قريباً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«الكينج» يطرح أغنية جديدة «اللي باقي من صحابي» ()

Print
«الكينج» يطرح أغنية جديدة «اللي باقي من صحابي» (فيديو) «الكينج» يطرح أغنية جديدة «اللي باقي من صحابي» ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عن الذكريات والعلاقة بين الأصدقاء، جاءت أحدث أغنيات الفنان الكبير محمد منير، والتي طرحها تحت عنوان «اللي باقي من صحابي»، حيث تتناول علاقة الأصدقاء وصندوق الذكريات التي تجمعهم، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وتتضمن الأغنية: «اللي باقي من صحابي من سجل الذكريات.. ضحكة عالية دمعة غالية كام مكالمة وإفيهات.. اللي باقي من صحابي علبة مليانة حاجات.. صورة ناقصة رقصة لعبة من العصر اللي فات، وعد بينّا وماكتملش حد حب كتم مقالش، قهوة باردة وأحلى وردة كرسي فاضي بسنادات.. سهرة حلوة جابت بياتة.. لعب كورة بدون شماتة ببنطلون اسود شحاتة كان ده أغلى التضحيات».

«اللي باقي من صحابي» من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو)

سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو)

لقنّت الظالم درسًا ولدي تسجيلات آخرى لوالد حسام حبيب.. مُفجرة التسجيل الصوتي (فيديو)

لقنّت الظالم درسًا ولدي تسجيلات آخرى لوالد حسام حبيب.. مُفجرة التسجيل الصوتي (فيديو)

بالفيديو الكشف عن الآثار المتهم حسن راتب بـ تمويل استخراجها وتهريبها إلي الخارج

بالفيديو الكشف عن الآثار المتهم حسن راتب بـ تمويل استخراجها وتهريبها إلي الخارج

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)