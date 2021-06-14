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الحبس من ٦ أشهر إلى ٣ سنوات للمتهمين بالتنمر على معاق بالشرقية

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الحبس من ٦ أشهر إلى ٣ سنوات للمتهمين بالتنمر على معاق بالشرقية الحبس من ٦ أشهر إلى ٣ سنوات للمتهمين بالتنمر على معاق بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي بيومي، وعضوية المستشارين حمدي على طلبة ،وحسين إبراهيم عمار، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامي سمير وتامر عبدالعظيم، الإثنين، بمعاقبة متهمين إثنين بالحبس ٦ أشهر، والسجن ٣ سنوات لأخر غيابيا، لقيامهم بالتنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وهتك عرضه.

تعود أحداث القضية للعام الجاري، عندما وجهت النيابة العامة الإتهام لكل من «إ. م. أ» 43 عاما صاحب محل كاوتش، و«أ. ع. ع» 20 عاما سائق، و«أ. م. ر. أ»، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز أبوكبير، بهتك عرض المجني عليه «إ. ا. م» بالقوة حال تواجده بالطريق العام، وتنمروا عليه حال كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، بقصد وضعه موضع السخرية وإقصائه من محيطه الاجتماعي، كما قاموا بنشر متضمنا الواقعة من شأنها الإساءة للمجني عليه والحط من شأنه.

كان «إ. ب. م. ب» 60 عاما عامل زراعي، مقيم بدائرة المركز تقدم ببلاغا لمركز الشرطة، يفيد بأنه فوجئ بتداول فيديو يظهر فيه المجني عليه، نجل شقيقته وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة حال قيام المتهمين بهتك عرضه والتنمر عليه.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إثنين من المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصرى اليوم

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