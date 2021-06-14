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"إعمار اليمن" يفتتح مركز العمليات والعناية المركزة في المهرة

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"إعمار اليمن" يفتتح مركز العمليات والعناية المركزة في المهرة "إعمار اليمن" يفتتح مركز العمليات والعناية المركزة في المهرة
تلبيةً لاحتياج المحافظة من الخدمات الصحية للحالات المزمنة والعاجلة

افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم، مركز العمليات والعناية المركزة في محافظة المهرة، تلبيةً لاحتياج المحافظة من الخدمات الصحية للحالات المزمنة والعاجلة، وتسهيلاً لحصول المرضى في المحافظة وما جاورها على الرعاية الطبية بجودة وكفاءة عالية.

وأوضح وزير الصحة اليمني أن افتتاح مركز العمليات والعناية المركزة في مستشفى الغيضة سيكون ذا فائدة كبيرة للمواطنين في محافظة المهرة والمحافظات المجاورة, مثمناً دعم المملكة العربية الدائم والسخي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يعد هذا المشروع إحدى ثمار التعاون المشترك.

وقال: "نحن في قطاع الصحة نعد المملكة الداعم الأول للقطاع الصحي وهذا ليس بمستغرب على الإخوة في المملكة، وهم دائماً يقفون بجانب إخوانهم في اليمن".

من جهته نوه محافظ المهرة الدعم المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مؤكداً أن المركز صرح عظيم وسيعود بالفائدة والنفع على الجميع.

من جانبه أكد مشرف العمليات التنفيذي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمكتب المهرة محمد الهادي أن مشاريع البرنامج التنموية تسهم في الرفع من كفاءة الأداء وجودة الخدمة المقدمة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر.

وجاء افتتاح مركز العمليات والعناية المركزة بتمويل وتنفيذ وإشراف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بعد اكتمال أعمال إنشائه وتجهيزه بأحدث الأجهزة لاستقبال الحالات الحرجة، رفعًا لكفاءة وقدرة تشغيل المرافق الصحية، وتقديم الدعم التقني والفني اللازم لاستيعاب الحالات، وتحقيقًا لسرعة وكفاءة التعامل مع الأزمات الصحية.

وعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على إنشاء مركز العمليات والعناية المركزة التابع لمستشفى الغيضة في المهرة على مساحة 1000 متر مربع وتجهيزه بنحو 134 جهازًا ومعدة طبية، وتشمل مرافقه مناطق العمليات والعزل، وغرفًا للعناية المركزة، شملت 15 جهازًا لتخطيط القلب ومتابعة العلامات الحيوية، و 13 سرير إفاقة وعناية مركزة، حرصًا على تطوير جودة الأداء طبقًا للوائح والمعايير التقنية المتعلقة بسلامة المرضى ورعاية الحالات المزمنة ومكافحة العدوى.

ويعد المركز أحد مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الداعمة لقطاع الصحة في الجمهورية اليمنية، واستكمالاً لجهود المملكة المستمرة في دعم الأشقاء في اليمن ومساعدة اليمنية على تلبية احتياجات الشعب اليمني من خلال مشاريع تستهدف تحسين التحتية لمختلف القطاعات، ومن بين ذلك القطاع الصحي الذي شمل إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، وإعادة تأهيلها، وتجهيزها بالمعدات اللازمة، إضافة إلى تدريب كوادرها على أفضل الممارسات الصحية، بعد دراسة الاحتياج لتحقيق الأثر الأكبر من هذه المشاريع الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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