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علاء عابد: ثقة مؤسسات التمويل في الإقتصاد سبب النمو الذي تحقق في عهد الرئيس السيسي
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:23 مساءً
مجانا .. استخراج 327 بطاقة رقم قومي للسيدات في شبين القناطر
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:23 مساءً
أحمد عز عن «30 يونيو»: مصر شكلها أتغير تمامًا بعدها
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:23 مساءً
إطلاق الموقع الإلكتروني لـ" مبادرة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن"
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:22 مساءً
في نشاط نظمته الخارجية الأمريكية بالتعاون مع "Google" الأعلى للمرأة: مبادرة التوازن بين الجنسين في علوم المستقبل إسهام وطني..
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:22 مساءً
فرناندينيو يمدد عقده مع مانشستر سيتي
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:19 مساءً
فورد برونكو ترفع سقف التحدي مع جيب رانجلر.. شاهد أداءها على التضاريس الوعرة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:18 مساءً
انطلاق مراكز الدعم التعليمي الصيفي بسراة عبيدة.. عن بُعد
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:15 مساءً
نهاية وشيكة لطراز i3 من بي إم دبليو في الولايات المتحدة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:15 مساءً
"بلينكن": القوات الأجنبية سترحل عن ليبيا قريباً
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:15 مساءً
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فيديو اليوم السابع
غرامة 100 ألف جنيه وحبس من سنتين لـ7 عقوبة تصوير الامتحان
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فيديو اليوم السابع
الاثنين 14 يونيو 2021 04:03 مساءً
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