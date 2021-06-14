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اليوم .. منافسات الزوجي المختلط في ختام بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار

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اليوم .. منافسات الزوجي المختلط في ختام بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار اليوم .. منافسات الزوجي المختلط في ختام بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار

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تختتم اليوم الاثنين فاعليات بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار المؤهلة لأولمبياد طوكيو والتي استضافتها في الفترة من 8 يونيو وحتى 14 من الشهر نفسه على ملاعب القاهرة الدولي بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 50 دولة .

وتلعب اليوم منافسات الزوجي المختلط حيث يمثل مصر الثنائى أحمد الجندي وهايدي عادل .

وتسعى مصر لإضافة ميدالية جديدة لرصيدها في البطولة، بعدما نجح أحمد الجندي لاعب منتخب الخماسي الحديث أمس في الفوز بالميدالية البرونزية بمنافسات فردي الرجال حيث جمع 1417 نقطة ليتأهل رسميًا لأولمبياد طوكيو .

بينما اقتنصت مصر أمس الميدالية البرونزية للفرق بعدما جاء الفريق المصري المكون من أحمد الجندي وإسلام حامد وأحمد أشرف في المركز الثالث.

بينما جاء أحمد أشرف لاعب منتخب الخماسي الحديث في المركز الرابع برصيد 1412 نقطة في نهاية منافسات فردي الرجال ليتأهل إلى أولمبياد طوكيو بالترتيب العالمي.

ويقود المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبدالرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الألعاب الاولمبية- طوكيو 2020.

المصرى اليوم

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