الأهلي يعلن عن الغائبين عن مواجهة الترجي وموقف «أفشة» من المشاركة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تتوجه بعثة الفريق اكروي الأول بالنادى الاهلى إلى تونس استعدادًا لخوص مباراة الترجي التونسي في الدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية ووالمقرر ان تجمع الفريقين 19 يونيو الجارى بمدينة سوسة .

وكشف الجهاز الطبي عن المصابين في الفريق والذى تأكد غيابهم عن المباراة، حيث تأكد غياب محمود متولى ومحمد هانى لاعبى الأهلى عن المباراة بعدما حيث تعرض الأول للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال ودية المارد الأحمر مع مصر للتأمين، فيما تعرض محمد هانى للإصابة بتمزق في العضلة الامامية ليتأكد غيابه عن موقعة رادس.

فيما أصبح مجدى أفشة جاهزاً من الناحية الطبية للمواجهة، بعد استجابته للعلاج بشكل سريع، ومن المقرر أن يطير قفشة لتونس مع فريقه قبل المواجهة المرتقبة.