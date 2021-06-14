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كابتن الأهلي السابق يوجه رسالة الى شوقي غريب

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كابتن الأهلي السابق يوجه رسالة الى شوقي غريب كابتن الأهلي السابق يوجه رسالة الى شوقي غريب

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أشاد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق بآداء الوطني الأوليمبي أمام نظيره الجنوب إفريقي بالأمس ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو .

وقال شادي المنتخب الوطني الأوليمبي قدم آداءً جيداً في مباراتي جنوب إفريقيا، سواءً المباراة الأولى والتي أقيمت الخميس الماضي وانتهت بفوز الفراعنة بهدفي مصطفى محمد، وقام الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب بالاعتماد على التشكيل الأساسي بقيادة مصطفى محمد ورمضان صبحي وإبراهيم عادل وغيرهم، أو المباراة الثانية بالأمس وتجربة عدة عناصر لم تشارك في الودية الأولى مثل الحارس محمود جاد وحسن على وأحمد سعيد وكريم فؤاد وناصر ماهر .

واختتم شادي: الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب لديه مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، ويستطيعون تحقيق إنجازاً كبيراً في أولمبياد طوكيو المقبلة .

المصرى اليوم

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