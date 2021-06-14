ليتوانيا تتصدر منافسات السباحة في نهائي الزوجي المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث

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تصدر ثنائي منتخب ليتوانيا دوفيداس فايفادا وإيفا سيرابينايتي منافسات السباحة في نهائي الزوجي المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث للكبار المؤهلة لأولمبياد طوكيو والتي استضافتها مصر في الفترة من 8 يونيو وحتى 14 من الشهر نفسه على ملاعب إستاد القاهرة الدولي بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 50 دولة.

وجاء زوجي ليتوانيا في المركز الأول برصيد 319 نقطة وزمن قدره 1:55.99 دقيقة بينما احتل ثنائي الاتحاد الروسي ألكسندر ليفانوف وجولناز جوبايدولينا المركز الثاني برصيد 314 نقطة وزمن قدره 1:58.44 دقيقة وفي المركز الثالث ثنائي المجر جوزي بلانكا وبينسي كاردوس برصيد 312 نقطة وزمن قدره 1:59.17دقيقة.

واحتل ثنائي منتخب مصر هايدي عادل وأحمد الجندي المركز 11 برصيد 299 نقطة وزمن قدره 2:05.54 دقيقة.

وتقام الآن منافسات السلاح ثم السلاح الإضافية «بونس راوند» ثم الفروسية ويختتم اليوم بمنافسات الليزر رن وتتويج الفائزين.

وتسعى مصر لإضافة ميدالية جديدة لرصيدها في البطولة، بعدما نجح أحمد الجندي لاعب منتخب الخماسي الحديث أمس في الفوز بالميدالية البرونزية بمنافسات فردي الرجال حيث جمع 1417 نقطة ليتأهل رسميًا لأولمبياد طوكيو.

بينما اقتنصت مصر أيضا الميدالية البرونزية للفرق بعدما جاء الفريق المصري المكون من أحمد الجندي وإسلام حامد وأحمد أشرف في المركز الثالث.

وجاء أحمد أشرف لاعب منتخب الخماسي الحديث في المركز الرابع برصيد 1412 نقطة في نهاية منافسات فردي الرجال ليتأهل إلى أولمبياد طوكيو بالترتيب العالمي.

ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبدالرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الألعاب الاولمبية- طوكيو 2020.