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قال شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وأحمد حجازي نجم إتحاد جدة السعودي ومحمود حمدي الونش نجم الزمالك هم الأنسب للتواجد بقائمة المنتخب الوطني الأوليمبي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو .

وأضاف شادي في تصريحات تليفزيونية الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب لديه مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، لكن يحتاج إلى التدعيم الدفاعي خاصةً أنه يلعب بطريقة 3- 5- 2 ويحتاج إلى وجود العديد من العناصر المميزة في الخط الخلفي، بالإضافة إلى تواجد نجم كبير بقيمة محمد صلاح فهو إضافة قوية إلى أي فريق، وجميع اللاعبين يتمنون وجوده بصفوف المنتخب .