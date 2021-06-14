أخبار عاجلة

علاء عابد: ثقة مؤسسات التمويل في الإقتصاد سبب النمو الذي تحقق في عهد الرئيس السيسي -
مجانا .. استخراج 327 بطاقة رقم قومي للسيدات في شبين القناطر -
أحمد عز عن «30 يونيو»: مصر شكلها أتغير تمامًا بعدها -
إطلاق الموقع الإلكتروني لـ" مبادرة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن" -
في نشاط نظمته الخارجية الأمريكية بالتعاون مع "Google" الأعلى للمرأة: مبادرة التوازن بين الجنسين في علوم المستقبل إسهام وطني.. -
فرناندينيو يمدد عقده مع مانشستر سيتي -
فورد برونكو ترفع سقف التحدي مع جيب رانجلر.. شاهد أداءها على التضاريس الوعرة -
انطلاق مراكز الدعم التعليمي الصيفي بسراة عبيدة.. عن بُعد -
نهاية وشيكة لطراز i3 من بي إم دبليو في الولايات المتحدة -
"بلينكن": القوات الأجنبية سترحل عن ليبيا قريباً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شادي محمد: أتمنى انضمام صلاح و حجازي والونش لقائمة الأوليمبي في طوكيو

Print
شادي محمد: أتمنى انضمام صلاح و حجازي والونش لقائمة المنتخب الأوليمبي في طوكيو شادي محمد: أتمنى انضمام صلاح و حجازي والونش لقائمة الأوليمبي في طوكيو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وأحمد حجازي نجم إتحاد جدة السعودي ومحمود حمدي الونش نجم هم الأنسب للتواجد بقائمة الوطني الأوليمبي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو .

وأضاف شادي في تصريحات تليفزيونية الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب لديه مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، لكن يحتاج إلى التدعيم الدفاعي خاصةً أنه يلعب بطريقة 3- 5- 2 ويحتاج إلى وجود العديد من العناصر المميزة في الخط الخلفي، بالإضافة إلى تواجد نجم كبير بقيمة محمد صلاح فهو إضافة قوية إلى أي فريق، وجميع اللاعبين يتمنون وجوده بصفوف المنتخب .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حقيقة ركلة جزاء الزمالك امام المقاصة.. وغياب الـ" فار" مسئولية مين ؟

حقيقة ركلة جزاء الزمالك امام المقاصة.. وغياب الـ" فار" مسئولية مين ؟

الزمالك يهزم المقاصة بهدف زيزو بأقل مجهود ويغرد في صدارة الدورى

الزمالك يهزم المقاصة بهدف زيزو بأقل مجهود ويغرد في صدارة الدورى

ركلة جزاء خاطفة .. الزمالك يقضي علي آمال المقاصة مبكرا بهدف زيزو

ركلة جزاء خاطفة .. الزمالك يقضي علي آمال المقاصة مبكرا بهدف زيزو

حارس خاص لشيكابالا عقب انتهاء لقاء الزمالك والمقاصة

حارس خاص لشيكابالا عقب انتهاء لقاء الزمالك والمقاصة