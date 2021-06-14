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وضع يده على مناطق حساسة بحجة «تدليكها».. 10 سنوات سجنا لموظف هتك عرض إبنته

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وضع يده على مناطق حساسة بحجة «تدليكها».. 10 سنوات سجنا لموظف هتك عرض إبنته وضع يده على مناطق حساسة بحجة «تدليكها».. 10 سنوات سجنا لموظف هتك عرض إبنته

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة موظف -54 سنة- بالسجن المشدد 10 سنوات لإتهامه بهتك عرض إبنته -13 سنة- بأن لامس مناطق حساسة في جسدها.

تفاصيل الجريمة بدأت ببلاغ والدة المجني عليها ضد المتهم، والتي أكدت أنها وعقب طلاقها منه وإنتقالها للإقامة لدي أسرتها بصحبة إبنتها وإبنها, تكررت مطالبات المتهم برؤية أبنائه بحجة الإطمئنان عليهما, وأنه أمام إصرارها على رفض الرؤية سيقيم ضدها دعوي أمام المحكمة للحصول على حقه في رؤية أبنائه.

وأضاف البلاغ أنها وافقت على طلبه حتي لا تعرض إبنيها لضغط نفسي يؤثر عليهما سلبا. وبعد السماح له برؤيتهما لعدة مرات فوجئت بإبنتها تخبرها بأن والدها يتصرف معها بطريقة غريبة أثناء جلوسها معه، فتارة يطلب من شقيقها الإنصراف والذهاب لشراء أي شئ حتي يجلس معها بمفرده , وتارة يطلب منها التوجه معه بمفردهما لأي مكان بأي حجة, وفي إحدي المرات فوجئت به يضع يده على مناطق حساسة بجسدها بحجة أنه يريد تدليكها وعمل مساج لها, وهو ما أصابها بصدمة عصبية , وأخبرت والدتها على الفور , فقررت مقاضته.

وتبين من التحقيقات صحة إرتكاب المتهم تلك الوقائع، وأحالته النيابة لمحكمة الجنايات بتهمة هتك العرض..

المصرى اليوم

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