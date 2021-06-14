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دراسة حديثة تُحذر من دمج البطاطس المقلية مع الطماطم (تعرف على الأسباب)

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دراسة حديثة تُحذر من دمج البطاطس المقلية مع الطماطم (تعرف على الأسباب) دراسة حديثة تُحذر من دمج البطاطس المقلية مع الطماطم (تعرف على الأسباب)

تتميز البطاطس بتعدد استخداماتها، وتمنح نسبة عالية من الشبع، كما تحتل مرتبة متقدمة بين أعلى الخضراوات المزروعة والمستخدمة كمواد أساسية لخدمة المتطلبات الغذائية للإنسان.

حذر موقع «سوهو» الصيني في تقرير نشره، الإثنين، من دمج البطاطس المقلية مع الطماطم، لصعوبة امتصاص الجسم للعناصر الغذائية المفيدة، فضلًا عن إحداث اضطراب في الجهاز الهضمي.

وأشار الموقع إلى «وفرة النشا والبروتين في البطاطس، ما يحسن عملية الهضم، كما تساعد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم لاحتوائها على البوتاسيوم، كما تساعد البطاطس في التخلص من السموم في الجسم، وبالنسبة للنساء، فهي مفيدة في الحفاظ على الجمال والشباب لوجود الألياف فيها».

وينصح الخبراء بعدم تناول البطاطس المقلية «لأن المحتوي الخالي من يكاد يكون معدومًا بعد القلي في الزيت، ولكن يمكن تناولها مسلوقة أو مشوية».

يشار إلى أن العلماء حذروا من الآثار السلبية لمادة الأكريلاميد التي تتكون نتيجة للطهي أو القلي لفترة طويلة على درجات حرارة عالية، خاصة أنها مادة مسرطنة.

المصرى اليوم

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