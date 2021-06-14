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منعًا للروائح الكريهة.. غسل صناديق القمامة بشوارع بنها (صور)

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وجه المهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها، بغسل صناديق القمامة وتطهيرها باستمرار في الشوارع لتجنب الروائح الكريهة التي تنبعث منها والحفاظ على المظهر والشكل الجمالى لهذه الصناديق.

وقال رئيس المدينة في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم القيام بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية بالمجلس برفع المخلفات الموجودة بالصناديق والتوجه على الفور إلى المدفن الصحي بأبوزعبل وغسل وتطهير الصناديق لتجنب الروائح الكريهة، والحفاظ على الشكل الجمالي للصندوق بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية برفع كافة المخلفات والصناديق بصفة دورية.

جاء ذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة النباشين والحفاظ على الشكل الجمالي، حيث تم توريد صناديق صديقة للبيئة ذى غطاء محكم لا يتم فتحه إلا عبر سيارات المكبس، وتم تجهيذ 4 سيارات مكبس لرفع القمامة من الصناديق بصفة دورية على مدار اليوم.

وناشد رئيس المدينة المواطنين وضع أكياس القمامة داخل الصندوق، وستتم زيادة أعداد الصناديق بالشوارع حسب احتياج المناطق، وما تم وضعه هو مجرد دفعة أولي وسيتم زيادة أعداد الصناديق بجميع الشوارع والمناطق.

غسل وتطهير صناديق القمامة فى شوارع بنها
غسل وتطهير صناديق القمامة فى شوارع بنها
غسل وتطهير صناديق القمامة فى شوارع بنها

المصرى اليوم

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