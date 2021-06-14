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التحقيق في واقعة قيام مزارع بإلقاء محصول طماطم في المجاري بالشرقية

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التحقيق في واقعة قيام مزارع بإلقاء محصول طماطم في المجاري بالشرقية التحقيق في واقعة قيام مزارع بإلقاء محصول طماطم في المجاري بالشرقية

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تباشر نيابة أولاد صقر برئاسة المستشار محمد عوض، وبإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، الإثنين، التحقيق في واقعة قيام تاجر خضروات ومزارع بالتخلص من محصول الطماطم وإلقائه في أحد المجاري المائية .

كانت الأجهزة الأمنية قد كشف ملابسات تداول مقطع على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، متضمناً قيام بعض الأشخاص بالتخلص من محصول الطماطم وإلقائه بأحد المجارى المائية، بدعوى الحفاظ على سعره بالأسواق.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة والتجارة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم تاجر خضروات وعامل زراعى، مقيمان بدائرة مركز أولاد صقر.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بتصويرهما مقطع الفيديو المشار إليه منذ عام 2019، وأضاف الأول أنه بتاريخ الواقعة قام بشراء كمية من محصول الطماطم حوالى ٧ طن، من أحد تجار الجملة لبيعها بأحد الأسواق، وتبقى منها كمية قدرها حوالى 500 كيلو جرام إكتشف تلفها بنهاية اليوم، فقام بمشاركة الثانى بالتخلص منها بإلقائها بأحد المجارى المائية، وتصوير مقطع الفيديو لإرساله إلى تاجر الجملة لإستنزال قيمتها من إجمالى الكمية، وقام بنشر مقطع الفيديو على موقع «فيس بوك»، ونفى قيامه بالتخلص من محصول الطماطم للحفاظ على سعره بالأسواق، وبمواجهة الثانى أيد ماسبق، وبمناقشة تاجر الجملة المذكور أيد ماجاء بأقوالهما.


تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المصرى اليوم

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