★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة أن هناك مفاوضات شفهية بين الفريق الفيومي و مسئولي الزمالك بشأن عودة باسم مرسي إلى صفوف القلعة البيضاء مقابل عودة مروان حمدي إلى المقاصة.

وقال سليم في تصريحات اذاعية ملف التعاقدات متروك إلى عصام سراج وهو المسئول عن هذه الأمور ، كما تبقى رغبة اللاعب هي العامل الرئيسي لحسم الصفقة ، لحين بدء مفاوضات رسمية بين مسئولي الناديين حول إتمام الصفقة ، مشيراً إلى أن نادي مصر للمقاصة لن يقف في طريق اللاعب إذا أراد العودة إلى الزمالك.