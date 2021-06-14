وزير الشباب والرياضة يلتقي السفير إيب بيترسن مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة

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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد ايب بيترسن نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة فريدريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة وممثل وزارة الخارجية ومسؤولي صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي أهمية التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة موضحا بأن هذا التعاون سيكون مثمر، من خلال العديد من المشروعات القائمة حاليا التي تستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وتمكينها وتقديم الخدمات لها وتنمية مهارتهم المختلفة.

وأشار صبحي أن وزارة الشباب والرياضة قد حققت بالفعل دمج عدد من البرامج والأنشطة التي تنفذها بالعاصمة الادارية الجديدة للوفود المشاركة في منحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وهو الأمر الذي تعمل عليه وزارة الشباب والرياضة منذ فترة في تحقيق اقصي استفادة للجميع، للارتقاء بالصحة العامة، وتنمية المهارات.

ولفت وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز الشباب وجعلها مراكز خدمة مجتمعية للوصول الي اكبر عدد ممكن من الشباب، ورفع الوعي لديهم وتنمية مهاراتهم.



وفي المقابل اعرب السيد إيب بيترسون نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن سعادته بوجوده في مصر، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولي التي ياتي فيها الي مصر وهو ممثلا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، مثنيا على التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في العديد من المجالات المختلفة التي تجمع بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مضيفا ان الوزارة لا تدخر جهدا في تقديم كل سبل الدعم والتعاون فيما بينهما من اجل إنجاح المشاريع المختلفة وهو ما يظهر جليا على ارض الواقع بتنفيذ العديد من المشروعات الرياضية والشبابية المختلفة.

وفي نفس السياق تم عرض مشاريع الوزارة التي تتم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنها المبادرات الشبابية، الإستراتيجية الوطنية للشباب، الرياضة من أجل التنمية، الف بنت ألف حلم، دراجتك صحتك.