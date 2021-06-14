كاف يحذر الأهلي من «هداف» الترجي

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أبرز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أرقام محمد علي بن رمضان نجم الترجي التونسي، قبل موقعة الأهلي، فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حيث نشر الحساب الرسمي لبطولات الأندية الإفريقية عبر تويتر الرقم المميز الذي سجل محمد علي بن رمضان وذلك قبل موقعة الأهلى المهمة.

وقال حساب الكاف ، لم يسهم أي لاعب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في تحقيق أهداف أكثر من نجم الترجي التونسي بن رمضان، حيث خاض 8 مباريات سجل 4 أهداف خلالها، وصنع هدفاً..

ويلتقى الأهلي مع الترجي في تونس 19 يونيو الجاري فى رادس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يلعب الفريقان مباراة الإياب فى القاهرة فى 26 يونيو من الشهر الجاري.