رئيس المدينة: سيوة من أعلى المقاصد السياحية فى الاستشفاء

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قال العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة إن واحة سيوة تعتبر من المقاصد السياحية الأشهر بما تضمه من أنماط سياحية، ومنها السياحة الاستشفائية المتمثلة في رمال منطقة جبل الدكرور، وبحيرات الملح، وعين المياه الكبريتية، والطبيعة الخلابة.

وأضاف «عبدالغني» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن اهتمام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بواحة سيوة وتوجيهاته المستمرة بالارتقاء بالقطاع السياحى كان له مردودًا اقتصاديًا كبيرًا على أهالى الواحة.

وأشار إلى أنه «نحن نستهدف أن تكون واحة سيوة نسبة الإشغالات بها مستمرة طوال العام، وأن موسم السياحة الاستشفائية يبدأ من منتصف يونيو حتى منتصف سبتمبر المقبل، ويتم حاليًا رفع درجة الجاهزية لاستقبال الرواد والزوار في هذا التوقيت من العام».