أخبار عاجلة

علاء عابد: ثقة مؤسسات التمويل في الإقتصاد سبب النمو الذي تحقق في عهد الرئيس السيسي -
مجانا .. استخراج 327 بطاقة رقم قومي للسيدات في شبين القناطر -
أحمد عز عن «30 يونيو»: مصر شكلها أتغير تمامًا بعدها -
إطلاق الموقع الإلكتروني لـ" مبادرة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن" -
في نشاط نظمته الخارجية الأمريكية بالتعاون مع "Google" الأعلى للمرأة: مبادرة التوازن بين الجنسين في علوم المستقبل إسهام وطني.. -
فرناندينيو يمدد عقده مع مانشستر سيتي -
فورد برونكو ترفع سقف التحدي مع جيب رانجلر.. شاهد أداءها على التضاريس الوعرة -
انطلاق مراكز الدعم التعليمي الصيفي بسراة عبيدة.. عن بُعد -
نهاية وشيكة لطراز i3 من بي إم دبليو في الولايات المتحدة -
"بلينكن": القوات الأجنبية سترحل عن ليبيا قريباً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس المدينة: سيوة من أعلى المقاصد السياحية فى الاستشفاء

Print
رئيس المدينة: سيوة من أعلى المقاصد السياحية فى الاستشفاء رئيس المدينة: سيوة من أعلى المقاصد السياحية فى الاستشفاء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة إن واحة سيوة تعتبر من المقاصد السياحية الأشهر بما تضمه من أنماط سياحية، ومنها السياحة الاستشفائية المتمثلة في رمال منطقة جبل الدكرور، وبحيرات الملح، وعين المياه الكبريتية، والطبيعة الخلابة.

وأضاف «عبدالغني» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن اهتمام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بواحة سيوة وتوجيهاته المستمرة بالارتقاء بالقطاع السياحى كان له مردودًا اقتصاديًا كبيرًا على أهالى الواحة.

وأشار إلى أنه «نحن نستهدف أن تكون واحة سيوة نسبة الإشغالات بها مستمرة طوال العام، وأن موسم السياحة الاستشفائية يبدأ من منتصف يونيو حتى منتصف سبتمبر المقبل، ويتم حاليًا رفع درجة الجاهزية لاستقبال الرواد والزوار في هذا التوقيت من العام».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لعمارات دار مصر بمدينة العاشر من رمضان لتسليمها لمستحقيها

الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لعمارات دار مصر بمدينة العاشر من رمضان لتسليمها لمستحقيها

نائب لوزير العدل: القضاء البطيء ينتج حالة من الظلم

نائب لوزير العدل: القضاء البطيء ينتج حالة من الظلم

علاء عابد: ثقة مؤسسات التمويل في الإقتصاد سبب النمو الذي تحقق في عهد الرئيس السيسي

علاء عابد: ثقة مؤسسات التمويل في الإقتصاد سبب النمو الذي تحقق في عهد الرئيس السيسي

مجانا .. استخراج 327 بطاقة رقم قومي للسيدات في شبين القناطر

مجانا .. استخراج 327 بطاقة رقم قومي للسيدات في شبين القناطر