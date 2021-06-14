«المحامين»: «مجلس نقابة جنوب الشرقية» يناقش قضايا النوادي مع المحافظ

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أعلنت نقابة المحامين، عن اجتماع مجلس نقابة محامين جنوب الشرقية، برئاسة عادل عفيفي، نقيب الفرعية، أمس الأحد، مع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لبحث جميع التطورات والتعاون المشترك بين النقابة والمحافظة.

وقال النقيب عادل عفيفي، أن الاجتماع شهد عرض كافة القضايا المتعلقة بنوادي المحامين في مراكز المحافظة، ونادي محامين بلبيس، وتعهد المحافظ باتخاذ اللازم مقابل تقنين الوضع الراهن، والعمل على إيجاد أراضي لإنشاء أندية المحامين في القرين، ومنيا القمح، والعاشر من رمضان.

وأضاف «عفيفي» أن الاجتماع شهد التنسيق بخصوص صرف اللقاح الخاص بفيروس كورونا، لأعضاء الجمعية العمومية من المحامين، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة لتحديد مكان التطعيم.

حضر اللقاء الأساتذة؛ جمال الديب، جمال عطوه، محمد حمزه، أحمد الخضري، محمود تفاحة، أعضاء مجلس النقابة.