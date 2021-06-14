كارتيرون يطلب أوناجم ويرفض عودة سيسيه

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طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، ضرورة عودة النجم المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق المعار حتي نهاية الموسم الجاري لصفوف الوداد.

وعلمت «المصري اليوم»، أن كارتيرون يرغب فى عودة اللاعب بالموسم المقبل من أجل الاعتماد عليه بصفة أساسية، وذلك بسبب عدم وجود بديل مناسب لأحمد سيد زيزو.

كما يرفض المدرب الفرنسي عودة رزاق سيسيه فى الموسم المقبل، حيث شدد كارتيرون على أن اللاعب يعاني من إصابة ويغيب لفترة طويلة من 4 أشهر، إلى جانب أنه سيحتاج فترة طويلة أيضا لاستعادة مستواه.