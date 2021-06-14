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جمال سليمان: أذواق الجماهير تغيرت على مدار السنوات الأخيرة بشكل كبير

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جمال سليمان: أذواق الجماهير تغيرت على مدار السنوات الأخيرة بشكل كبير جمال سليمان: أذواق الجماهير تغيرت على مدار السنوات الأخيرة بشكل كبير

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قال الفنان جمال سليمان إن أذواق الجماهير تغيرت على مدار السنوات الأخيرة بشكل كبير، موضحًا أن ظاهرة النجومية في حد ذاتها سياسية واجتماعية تتغير مع مرور الوقت، وعلى سبيل المثال في الخمسينيات والستينيات حينما كان الحلم كبير والناس تسير باتجاه الحلم لم يكونوا يريدوا صورة العوام أمام الشاشة، ولكن كانوا يبحثون عن الفتى المثالي مجسدًا في أحمد رمزي، عمر الشريف، فاتن حمامة، مريم فخر الدين، رشدي أباظة، كانوا يريدون تلك النماذج المثالية للتخلص من الواقع.

وأضاف «سليمان» خلال استضافته بندوة المصري اليوم أنه «مع السبعينيات والثمانينيات وقت انكسار الحلم صار الإنسان يريد رؤية نفسه أمام الشاشة ولذلك كان هناك بروز هائل لعادل إمام، وأحمد زكي، وكذلك نور الشريف وهو فنان محترم، ومقولة فنان محترم لا تمنح لكل النجوم، وكذلك يحيى الفخراني من الفنانين المحترمين، الفن يعبر عن التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع».

المصرى اليوم

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