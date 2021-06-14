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انقلب قاربهم قبل يومين.. انتشال 25 جثة لمهاجرين أفارقة قبالة اليمن

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انقلب قاربهم قبل يومين.. انتشال 25 جثة لمهاجرين أفارقة قبالة اليمن انقلب قاربهم قبل يومين.. انتشال 25 جثة لمهاجرين أفارقة قبالة اليمن
لا يُعْرف مصير العشرات من الركاب

انقلب قاربهم قبل يومين.. انتشال 25 جثة لمهاجرين أفارقة قبالة اليمن

أعلن مسؤول محلي وصيادون في جنوب اليمن، اليوم الاثنين، انتشال 25 جثّة تعود لمهاجرين أفارقة كانوا يحاولون على ما يبدو بلوغ البلد، قبل أن يغرق قاربهم وعلى متنه نحو 200 شخص.

وبيّن المسؤول في السلطة المحلية في محافظة لحج الجنوبية جليل أحمد أن الصيادين انتشلوا 25 جثة تعود لمهاجرين من مياه منطقة رأس العارة في لحج المطلة على ممر باب المندب مقابل جيبوتي.

وأضاف "أحمد" أنّ القارب الذي كان يقل هؤلاء انقلب قبل يومين وكان يحمل على متنه بين 160 إلى 200 شخص، من دون أن يتّضح مصير المهاجرين الآخرين.

من جانبها، أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أنها تعمل على جمع معلومات عن الحادثة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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