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وزيرة البيئة تستعرض نماذج كيفية التحول للاقتصاد الأخضر

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وزيرة البيئة تستعرض نماذج كيفية التحول للاقتصاد الأخضر وزيرة البيئة تستعرض نماذج كيفية التحول للاقتصاد الأخضر

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عرضت الدكتورة ياسمين فؤادوزيرة البيئة مجموعة من النماذج التي تم تنفيذها لتوضيح كيفية التحول للاقتصاد الأخضر، في ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتعاون بين كافة الوزارات لتحسين مستوى المعيشة بالريف المصري والقرى الأكثر احتياجاً بالتوازي مع صون الموارد الطبيعية، يتم التوسع في تنفيذ مشروعات البيوجاز التي تقوم على الاستفادة من روث الحيوانات والمخلفات الزراعية بالريف لإعادة انتاج سماد عضوي وغاز حيوي للاستخدام المنزلي، بما يمثل نموذجا للاقتصاد الدوار يحقق بعدا اقتصاديا من خلال ظهور الشركات الناشئة التي دعمتها وزارة البيئة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح لدينا ٢٦ شركة ناشئة على مستوى الجمهورية و١٨٠٠ وحدة بيوجاز في ١٢ محافظة كنماذج تجريبية، إلى جانب البعد الاجتماعي من توفير فرص عمل لشباب تلك القرى، والبعد البيئي المتمثل في التخلص الآمن من المخلفات وصون الموارد، وأيضا مشروعات تحويل المخلفات لطاقة كهربية حيث سيتم الأسبوع المقبل إفتتاح اول وحدة لتحويل المخلفات لطاقة بالفيوم بطاقة ٢.٥ طن / يوميا كنموذج لكسب ثقة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الكلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الاخضر «التمويل المستدام والاستثمار الأخضر».

المصرى اليوم

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