اللجنة العليا للفيروسات التنفسية توصي بإنشاء عيادة متخصصة لمتلازمة ما بعد كورونا

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ترأس د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الاثنين اجتماع اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، بحضور د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة، ود. حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اللواء طبيب خالد عامر رئيس مركز الخلايا الجذعية والطب التجديدى بالقوات المسلحة، والأعضاء.

وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها اللجنة لمواجهة COVID-19، مشيدا بالنجاح في مواجهة الموجتين الأولى والثانية من جائحة كورونا.

وأكد د. عبدالغفار أن أعداد المصابين بكورونا الآن تتناقص، مشيراً إلى انخفاض معدل المصابين حالياً بالمستشفيات الجامعية.

وخلال الاجتماع، أوصت اللجنة بإنشاء عيادة متخصصة بالمستشفيات الجامعية لمتلازمة ما بعد الإصابة بكورونا بحيث تضم عدد من التخصصات الطبية؛ لعلاج الآثار النفسية والطبية للمتعافين من فيروس كورونا المستجد، وتكون بجميع محافظات الجمهورية.

كما ناقشت اللجنة الدراسة التي أجريت على الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.