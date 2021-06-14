أخبار عاجلة

انطلاق مراكز الدعم التعليمي الصيفي بسراة عبيدة.. عن بُعد -
نهاية وشيكة لطراز i3 من بي إم دبليو في الولايات المتحدة -
"بلينكن": القوات الأجنبية سترحل عن ليبيا قريباً -
دبي.. إبعاد أحد مشاهير "انستغرام" بعدما تفاخر بتدخين الحشيش -
حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد -
خطوة غير مسبوقة.. جامعة أم القرى تقبل من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً -
إعطاء 3 مليارات جرعة من لقاحات "كورونا" حول العالم -
رئيس جامبيا يغادر الرياض -
"أرامكو" تحدد سعر البروبان والبيوتان لشهر يوليو -
أكبر صفقة ضمن جهود إنعاش قطاع السفر.. "يونايتد إيرلاينز" تطلب 270 طائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اللجنة العليا للفيروسات التنفسية توصي بإنشاء عيادة متخصصة لمتلازمة ما بعد كورونا

Print
اللجنة العليا للفيروسات التنفسية توصي بإنشاء عيادة متخصصة لمتلازمة ما بعد كورونا اللجنة العليا للفيروسات التنفسية توصي بإنشاء عيادة متخصصة لمتلازمة ما بعد كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الاثنين اجتماع اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، بحضور د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة، ود. حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اللواء طبيب خالد عامر رئيس مركز الخلايا الجذعية والطب التجديدى بالقوات المسلحة، والأعضاء.

وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها اللجنة لمواجهة COVID-19، مشيدا بالنجاح في مواجهة الموجتين الأولى والثانية من جائحة كورونا.

وأكد د. عبدالغفار أن أعداد المصابين بكورونا الآن تتناقص، مشيراً إلى انخفاض معدل المصابين حالياً بالمستشفيات الجامعية.

وخلال الاجتماع، أوصت اللجنة بإنشاء عيادة متخصصة بالمستشفيات الجامعية لمتلازمة ما بعد الإصابة بكورونا بحيث تضم عدد من التخصصات الطبية؛ لعلاج الآثار النفسية والطبية للمتعافين من المستجد، وتكون بجميع محافظات الجمهورية.

كما ناقشت اللجنة الدراسة التي أجريت على الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا