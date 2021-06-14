المشدد ٣ سنوات لسائق حاز مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري ، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط " أ . ن . ع " ٢٧ عاما سائق ومقيم القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية ، حال استقلاله سيارة وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر ، بقصد الاتجار والترويج .

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.