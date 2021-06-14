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حبس «اللص الغبي» سارق تليفون الطالبة.. أرسل صورته لـ4 من صديقاتها

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حبس «اللص الغبي» سارق تليفون الطالبة.. أرسل صورته لـ4 من صديقاتها حبس «اللص الغبي» سارق تليفون الطالبة.. أرسل صورته لـ4 من صديقاتها

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قررت نيابة قسم قنا حبس عاطل ٤ ايام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بسرقة تليفون محمول من طالبه جامعيه أثناء استقلالها سيارة أجرة بطريق قنا- نقادة

- صورة أرشيفية

كان اللواء محمد ابوالمجد مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا من الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث قسم قنا بضبط المتهم «سلامة.م»، عاطل ومقيم بإحدى قرى المركز، والذي اعترف أنه لم يسرق الهاتف المحمول ولكن سائق الميكروباص عثر عليه وأخرج منه الشريحة، وأعطاه له لممارسة الألعاب عليه، ولعدم وجود خبرة له بالإنترنت أرسل صورته لصديقاتها عن طريق الخطأ وتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة فقررت حبسه ٤ ايام على ذمة التحقيقات

المصرى اليوم

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