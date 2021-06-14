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انقلاب سيارة محملة بـ 40 طن رمال وانهيار بحائط ممشي ديرمواس

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انقلاب سيارة محملة بـ 40 طن رمال وانهيار بحائط ممشي ديرمواس انقلاب سيارة محملة بـ 40 طن رمال وانهيار بحائط ممشي ديرمواس

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شهدت مدينة ديرمواس جنوب المنيا انقلاب سيارة محملة بـ 40 طنا من الرمال فوق حائط ممشي بمدينة ديرمواس، مما أسفر عن انقلابها وانهيار جزء من الحائط .

تلقت المهندسة نبيلة على، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، اتصالا هاتفيا من المهندسة مدير المشروعات بالإدارة الهندسية، أثناء قيامها بالمتابعة والإشراف على الأعمال، يفيد بأنه أثناء قيام إحدي السيارات المحملة بحمولة ضخمة تصل إلى ٤٠ طنا من الرمال التي يحتاجها العمل بالمشروع، انقلبت السيارة بحمولتها فوق حائط الممشي مما أسفر عن انقلابها وانهيار جزء من الحائط.

وعلي الفور، قامت رئيس مركز ديرمواس بإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بالحادث، وتمت الاستعانة بعدد من المعدات التي قامت بعملية رفع السيارة واستئناف الأعمال.

المصرى اليوم

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