غدا بدء «تدريب تفاعلي» لعضوات النيابة الإدارية على مستوي الجمهورية

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يفتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح غد الثلاثاء التدريب التفاعلي لعدد من مديرات النيابة الإدارية على مستوي الجمهورية.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية إن التدريب سيبدأ بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بمقر فندق سفير.

وأضاف أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار سياسة هيئة النيابة الإدارية برفع كفاءة الأعضاء بمشاركة كافة جهات الدولة.