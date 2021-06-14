تقارير تونسية: تعديل موعد مباراة الاهلى والترجي في دوري أبطال أفريقيا

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كشفت تقارير صحفية تونسية عن إتخاذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرارا بتعديل موعد مباراة الاهلى امام الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا على الترجي تونس باستاد رادس حيث معقل الفريق التونسي.

وحسب موقع "footballtunisien"، سيتم تعديل موعد مباراة الاهلى والترجي، ليتحدد إقامته في السادسة مساء يوم السبت المقبل بدلا من التاسعة مساء.

وذكر الموقع التونسي، أن الاتحاد الإفريقي سيعلن عن الموعد الجديد خلال الساعات القليلة الماضية.

يأتي ذلك لظروف تسويقية، خاصة في ظل مباريات يورو 2020 والتى تحظى بمشاهدات عالية داخل الوطن العربي.

يذكر أن الأهلي يواجه الترجي إيابا في القاهرة يوم 26 يونيو الجاري.