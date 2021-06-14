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.. محكمة النقض تؤيد إعدام 12 إخوانيًا بينهم "البلتاجي وحجازي والبر"

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مصر.. محكمة النقض تؤيد إعدام 12 إخوانيًا بينهم "البلتاجي وحجازي والبر" .. محكمة النقض تؤيد إعدام 12 إخوانيًا بينهم "البلتاجي وحجازي والبر"
تخفيف العقوبة لـ 31 من إعدام إلى "مؤبد" في القضية المعروفة بـ"فض رابعة"

مصر.. محكمة النقض تؤيد إعدام 12 إخوانيًا بينهم

قضت محكمة النقض المصرية اليوم، بتأييد حكم الإعدام لـ 12 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وتخفيف العقوبة لـ 31 من إعدام إلى «المؤبد»، وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة.

ووفق صحيفة المصري اليوم قضت المحكمة أيضًا بتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض رابعة».

وجاء منطوق الحكم كالتالي:

أولًا: تأييد الاعدام لكل من عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوة حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبدالحي، ومصطفي عبدالحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود على زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم محمد.

ثانيًا: باقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلى السجن المؤبد.

ثالثًا: باقي الأحكام رفض وتأييد الحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقتٍ سابق، بإعدام 75 متهمًا من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها.

كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين «أحدث».

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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