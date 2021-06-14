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"العثيمين" يستنكر محاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط

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"العثيمين" يستنكر محاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط "العثيمين" يستنكر محاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط
التعاون الإسلامي تدين الممارسات الإرهابية للمليشيات ومن يقف وراءها

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن استنكاره الشديد لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار مفخخة باتجاه المدنيين في مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول لهدفها.

وأكد "العثيمين" دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، عادًّا تلك الأفعال "جرائم حرب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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