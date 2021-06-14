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مصادر قضائية: إعدام «البلتاحي وحجازي والبر» ينتظر تصديق الرئيس لتنفيذه

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مصادر قضائية: إعدام «البلتاحي وحجازي والبر» ينتظر تصديق الرئيس لتنفيذه مصادر قضائية: إعدام «البلتاحي وحجازي والبر» ينتظر تصديق الرئيس لتنفيذه

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كشفت مصادر قضائية أن الحكم القضائي الصادر اليوم الاثنين من محكمة النقض بحق قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض اعتصام رابعة» هو حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه.

وأضافت المصادر: أن الحكم الصادر ضد قيادات الجماعة ينتظر تصديق الرئيس عبدالفتاح على الحكم، وبعدها تقوم النيابة العامة وقطاع السجون بتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام .

كانت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر شويضة قضت بتأييد حكم الإعدام لـ 12 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وتخفيف العقوبة لـ 31 من إعدام إلى «المؤبد»، وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض رابعة».
وجاء منطوق الحكم كالتالي:

أولًا: تأييد الإعدام لكل من عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وايهاب وجدى محمد، ومحمد عبدالحي، ومصطفي عبدالحي الفرماوى، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود على زناتى، وعبدالعظيم إبراهيم محمد.

ثانيا: باقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلى السجن المؤبد.

ثالثا: باقي الأحكام رفض وتأييد الحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقتٍ سابق بإعدام 75 متهمًا، من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها.

كما قضت بالسجن المؤبد على مرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وعاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين «أحداث».

المصرى اليوم

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