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بيتر شمايكل يتفح النار على اليويفا بسبب واقعة أريكسن

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بيتر شمايكل يتفح النار على اليويفا بسبب واقعة أريكسن بيتر شمايكل يتفح النار على اليويفا بسبب واقعة أريكسن

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شن بيتر شمايكل، الحارس المخضرم السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب الدنمارك، هجومًا على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بعد قرار استكمال مباراة الدنمارك وفنلندا، السبت الماضي بمنافسات يورو 2020.

وعُلقت مباراة الدنمارك وفنلندا بقرار من اليويفا، بعد الإصابة القوية والمفزعة التي تعرض لها كريستيان إريكسن لاعب الدنماركي، والذي سقط على أرض الملعب دون تدخل من أي لاعب في واقعة أثارت رعب الجميع. لكن بعد الواقعة أصدر اليويفا قرارا باستكمال اللقاء في نفس اليوم، معللا ذلك بأن لاعبي المنتخبين طالبوا باستكمال المباراة بعد التأكد من سلامة إريكسن.

وقال شمايكل في تصريحات نقلها موقع «توتو ميركاتو» الإيطالي: «يويفا قال إن اللاعبين أصروا على اللعب، لكني أعلم أن هذه ليست الحقيقة».

وأضاف: «الاتحاد الأوروبي وضع 3 خيارات على الطاولة، الأول هو لعب الـ 50 دقيقة المتبقية على الفور، بينما كان الخيار الثاني هو استكمال المباراة ظهر اليوم التالي، أما الخيار الثالث فهو عدم استكمال المباراة واحتساب المنتخب الدنماركي خاسرا بنتيجة 0- 3».

المصرى اليوم

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