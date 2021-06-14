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علاج 2319 مريضا بمستشفى الجلديه بكفرالشيخ

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علاج 2319 مريضا بمستشفى الجلديه بكفرالشيخ علاج 2319 مريضا بمستشفى الجلديه بكفرالشيخ

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صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن مستشفى الجلدية قامت بتوقيع الكشف الطبي على 2391 مريض خلال الأسبوع الماضي، كما قامت المستشفى بصرف 21 قرار علاج على نفقة الدولة، وقامت صيدلية المستشفى بتوفير علاج الدايكيديرم لعلاج الصدفية والبهاق، وعمل تركيبات صيدلانية لعلاج الصدفية والإكزيما المزمنة والبهاق .

ومن خلال معمل التحاليل، قامت المستشفي بعمل 47 تحليل ما بين بول وبراز وهيموجلوبين، كما تم صرف علاج شهري ل 49 مريض جذام، وتم متابعة وفحص 6 حالات من مرضي الصدفية المزمنة في القسم الداخلي وتطبيق نظم العلاج المختلفة .

المصرى اليوم

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