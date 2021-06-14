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إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

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إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

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أصيب 5 أشخاص، اليوم الاثنين، من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الواصل بين الواحات البحرية والفرافرة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 5 أشخاص مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.
تبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 60 طريق الفرافرة – الواحات البحرية، أسفر عن إصابة كل من حسين عبدالرحيم محمد 43 عاما، أميرة إسماعيل محمود 24 عامًا، محمد حسين عبدالرحيم 13 عامًا، رقية حسين عبدالرحيم، 10 أعوام، روضة حسين عبدالرحيم، 6 أعوام، بإصابات خفيفة وكلهم مقيمون بمركز الداخلة.

جرى تحويلهم لمستشفى الفرافرة المركزي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجار رفع آثار الحادث وإعادة السيولة المرورية.

المصرى اليوم

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