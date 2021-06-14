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توقيع عقد توريد 17 ماكينة غسيل بقوص

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توقيع عقد توريد 17 ماكينة غسيل بقوص توقيع عقد توريد 17 ماكينة غسيل بقوص

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا أنه قد تم توقيع عقد توريد عدد 17 ماكينة غسيل كلي صناعي و19 كرسي سرير ومحطة مياه تكفي لتشغيل حتي 48 ماكينة وذلك إستعدادا لتشغيل وحده الكلي الصناعي بوحدة حجازة قبلي التابعة لإدارة قوص الصحية وذلك بتبرع من بنك ناصر

وذكر تاوضروس أنه قد تم عقد التوريد بين مديرية الصحة بقنا وهيئة الشراء الموحد بتبرعات بلغت قيمتها 2 مليون و700 الف جنيه مؤكدا على أن وحدة غسيل الكلي بحجازة قبلي جاهزة لاستقبال الأجهزة والبدء في تقديم خدماتها للمرضي

المصرى اليوم

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