محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمستشفى السلام

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قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، بجولة ميدانية، تفقد خلالها سير العمل داخل مستشفى السلام ببورسعيد، في إطار المتابعة المستمرة لمحافظ بورسعيد لمستجدات العمل داخل المنشآت الطبية بالمحافظة، .

وتفقد محافظ بورسعيد عدد من أقسام المستشفى، مطمئنا على انتظام سير العمل بالشكل الأمثل، وتوفير الرعاية الصحية والطبية للمرضى، وكذلك توافر المخزون العلاجى الكافى بالمستشفى .

وحرص المحافظ، خلال تفقده المستشفى على سؤال عدد من المواطنين عن الخدمات المقدمة بالمستشفى والتأمين الصحى الشامل، حيث أعرب المواطنين عن شكرهم وامتناهم لجودة الخدمات المقدمة بالمنظومة الصحية الجديدة وما لمسوه من طفرة في تقدم مجال الصحة ببورسعيد .

وقدم محافظ بورسعيد الشكر لأطقم الجيش الأبيض على الجهود المتواصلة لرعاية المرضى، خاصة خلال هذه المرحلة من فيروس كورونا المستجد .

وأوضح محافظ بورسعيد، أن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدم في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، من خلال تطوير المؤسسات الطبية وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، مؤكدا على أن مؤسسات الدولة مازالت تعمل على تطوير المنظومة الطبية الجديدة لتحقيق أهداف التطوير التي استهدفتها الدولة المصرية في القطاع الطبى .