نائب وزير السياحة تزور دير الأنبا بيشوي ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة (صور)

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قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بأنه جاري الانتهاء من المراحل النهائية من أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمركز وادي النطرون في محافظة البحيرة بتكلفة تجاوزت ٧٦ مليون جنيه.

جاء ذلك خلال جولته في مركز وادي النطرون برفقه الدكتورة غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار، في محافظة البحيرة لاستعراض المراحل النهائية من أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمركز وادي النطرون.

وأوضح أن الأعمال تشمل رصف ٤ طرق بطول ٢٦ كيلو متر بتكلفة ٤٤ مليون جنيه، وكذلك أعمال إنارة طريق طريقين بطول ٢٤ كم وتكلفة ٢٦.٢ مليون جنيه، وأيضًا أعمال زراعة ١٢٠٠ نخلة وتكلف ٣.٦ مليون جنيه، بالأضافة لعمل ٣١ لوحة إرشادية على الطرق تكلفت ٢.٢ مليون جنيه.

حضر الزيارة التي تفقدوا خلالها بيت الوادي ودير الأنبا بيشوي الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والمهندس السيد حمزة، رئيس مجلس مدينة وادي النطرون.

وأشار محافظ البحيرة إلى التنسيق مع جميع الوزارات المعنية لاستكمال باقى أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة واستكمال أعمال تطوير منطقة أديرة وادي النطرون وبناء المخيمات بها وتزويدها بالخدمات اللوجستية المختلفة، لتوفير الراحة للزائرين والجذب السياحي للمنطقة.

واستعرض المحافظ خلال الزيارة جهود محافظ البحيرة لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة في مدينة وادى النطرون، وشرح ما تم تنفيذه من أعمال البنية الأساسية، وخطط استكمال المراحل النهائية لتطوير المنطقة بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية .

وأشار محافظ البحيرة إلى أن محافظة البحيرة تشهد طفرة كبيرة في مجال الجذب السياحى في المناطق السياحية في وادي النطرون ورشيد.

نائب وزير السياحة تزور دير الأنبا بيشوي ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة فى البحيرة

نائب وزير السياحة تزور دير الأنبا بيشوي ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة فى البحيرة