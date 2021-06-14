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محافظ قنا يشارك في لقاء تشاوري مع فرع المجلس القومي للمرأة ضد ختان الاناث

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شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الاثنين في اللقاء التشاوري الذي نظمه فرع المجلس القومي للمرأة بقنا تحت عنوان «احميها من الختان» في اطار حملة شهر بدور يونيو 2021م، بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة هدي السعدي مقرر فرع المجلس القومي للمراة بقنا، ولفيف من القيادات التنفيذية والنسائية .

أكد محافظ قنا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تسعي إلى خلق رأي عام مستنير يتفهم كافة الأبعاد السلبية لظاهرة الختان، بل ويؤمن بكافة الحقوق الاجتماعية والسياسية للمرأة المصرية خاصة في ظل الدعم والاهتمام التي مازالت تحظي به المرأة في ظل الحكم الرشيد لفخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية.

مؤتمر المجلس القومي للمرأة بقنا
مؤتمر المجلس القومي للمرأة بقنا

ومن جانبها أوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمراة أن الهدف من هذا اللقاء هو وضع خطة عمل تستهدف محاربة ظاهرة الختان من خلال مشاركة كافة الجهات التنفيذية مع بعضها البعض للخروج بأفضل النتائج المستهدفة والتصدي لكافة أشكال العنف والقهر النفسي والجسدي التي قد تتعرض لها المرأة.

مؤتمر المجلس القومي للمرأة بقنا
مؤتمر المجلس القومي للمرأة بقنا

المصرى اليوم

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