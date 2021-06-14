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شارك محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصريه في اجتماعات مجلس الأعمال المصري السعودي الذي انعقد، الإثنين، على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة حيث حضر الاجتماع من الجانب المصري محمد المصري- نائب رئيس اتحاد عام الغرف التجارية نيابة عن ابراهيم العربي- رئيس الاتحاد، وعبدالحميد أبوموسي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي، ومن الجانب السعودي بندر بن محمد العامري- رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال النصري السعودي، كما شارك في الاجتماع أعضاء المجلس من الجانبين وعدد من المستثمرين من الجانبين.

وفي كلمته، رحب محمد السويدي بالأشقاء من الجانب السعودي موضحا أن الوقت الحالي هو أنسب وقت لتنمية العلاقات الاقتصادية ببن البلدين الشقيقين وأوضح أن من بين الدروس المستفادة من جائحة كورونا وأثرها على الصناعه والاستثمار بروز أهمية تعميق الصناعة والتوجه نحو تعظيم القيمة المضافة من خلال إنتاج مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج وهو ما يمثل فرص استثمارية واعده في الدولتين.

وأوضح أن ما تم من إصلاحات سواء على مستوي البنية التحتية أو البنية التشريعية والإجرائية ومناخ الاستثمار سواء في المملكة أو في مصر يمهد الطريق لتعظيم الاستثمارات في كلا البلدين. ودعا السويدي المستثمرين من الجانبين التواجد باستثماراتهم على الأرض وتشجيع زملائهم لبناء الشراكات وعرض التحديات التي قد يلاقيها أي مستثمر كأمر طبيعي قد يحدث في مجال الاستثمار من أجل تذليل العقبات .

وأكد على استعداد اتحاد الصناعات المصرية للمساهمة في عرض كل ما يرد للاتحاد من عوائق قد يجدها أي مستثمر سعودي في مصر كما حدث في الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات التنفيذية. وفي ختام كلمته دعا المستثمرين السعوديين للاستثمار الفرص المتاحة في مصر في الوقت الراهن والتعرف على الاحتياجات في البلدين وتوجيه الاستثمارات بموجبها.