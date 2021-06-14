رانيا يوسف تحكي قصة طفلة توفيت: «بدور ماتت في عملية ختان»

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شاركت الفنانة رانيا يوسف في التوعية ضد ختان الإناث، بالتزامن مع اليوم الوطني لمناهضة الختان، ونشرت رقمين للإبلاع عن أي حالات ختان.

وقالت «يوسف» عبر «انستجرام»: «زي انهارده من ١٤ سنة (١٤ يونيو ٢٠٠٧) كان فيه طفلة اسمها (بدور) في المنيا، بدور كانت طفلة في ٦ ابتدائي، وفي اليوم ده ظهرت نتيجتها وكانت جايبة مجموع عالي وقررت تجيب حلويات من السوبرماركت وتوزعها على أهلها وأصحابها احتفالاً بنجاحها».

وتابعت: «في نفس اليوم والدتها قررت تحجز لها معاد عند (دكتورة) عشان تعملها عملية الختان، الدكتورة اتفقت على معاد العملية وأكدت على الأم إنها عملية بسيطة وضرورية ومفيش داعي للقلق».

واستكملت مُختتمة قصة الطفلة: «لكن بدور ماتت أثناء العملية واتنقلت للمستشفى جثة في ملاية بيضا بسبب جهل الأهل وإجرام الدكتورة؛ ومن وقتها يوم ١٤ يونيو بقى اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث، بدور مش الطفلة الوحيدة اللي ماتت بسبب الختان؛ لكن نفسنا تكون الأخيرة».