أخبار عاجلة

انطلاق مراكز الدعم التعليمي الصيفي بسراة عبيدة.. عن بُعد -
نهاية وشيكة لطراز i3 من بي إم دبليو في الولايات المتحدة -
"بلينكن": القوات الأجنبية سترحل عن ليبيا قريباً -
دبي.. إبعاد أحد مشاهير "انستغرام" بعدما تفاخر بتدخين الحشيش -
حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد -
خطوة غير مسبوقة.. جامعة أم القرى تقبل من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً -
إعطاء 3 مليارات جرعة من لقاحات "كورونا" حول العالم -
رئيس جامبيا يغادر الرياض -
"أرامكو" تحدد سعر البروبان والبيوتان لشهر يوليو -
أكبر صفقة ضمن جهود إنعاش قطاع السفر.. "يونايتد إيرلاينز" تطلب 270 طائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

رانيا يوسف تحكي قصة طفلة توفيت: «بدور ماتت في عملية ختان»

Print
رانيا يوسف تحكي قصة طفلة توفيت: «بدور ماتت في عملية ختان» رانيا يوسف تحكي قصة طفلة توفيت: «بدور ماتت في عملية ختان»

لاقتراحات اماكن الخروج

شاركت الفنانة رانيا يوسف في التوعية ضد ختان الإناث، بالتزامن مع اليوم الوطني لمناهضة الختان، ونشرت رقمين للإبلاع عن أي حالات ختان.

وقالت «يوسف» عبر «انستجرام»: «زي انهارده من ١٤ سنة (١٤ يونيو ٢٠٠٧) كان فيه طفلة اسمها (بدور) في المنيا، بدور كانت طفلة في ٦ ابتدائي، وفي اليوم ده ظهرت نتيجتها وكانت جايبة مجموع عالي وقررت تجيب حلويات من السوبرماركت وتوزعها على أهلها وأصحابها احتفالاً بنجاحها».

وتابعت: «في نفس اليوم والدتها قررت تحجز لها معاد عند (دكتورة) عشان تعملها عملية الختان، الدكتورة اتفقت على معاد العملية وأكدت على الأم إنها عملية بسيطة وضرورية ومفيش داعي للقلق».

واستكملت مُختتمة قصة الطفلة: «لكن بدور ماتت أثناء العملية واتنقلت للمستشفى جثة في ملاية بيضا بسبب جهل الأهل وإجرام الدكتورة؛ ومن وقتها يوم ١٤ يونيو بقى اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث، بدور مش الطفلة الوحيدة اللي ماتت بسبب الختان؛ لكن نفسنا تكون الأخيرة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بدء التحقيق مع حسن راتب فى قضية الآثار الكبرى

بدء التحقيق مع حسن راتب فى قضية الآثار الكبرى

محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بمركزي الخارجة وباريس

محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بمركزي الخارجة وباريس

محافظ المنيا يفتتح فرع بنك مصر بقرية اسطال بسمالوط

محافظ المنيا يفتتح فرع بنك مصر بقرية اسطال بسمالوط

تحصين 132 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي وجدري الضأن» ببني سويف

تحصين 132 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي وجدري الضأن» ببني سويف